Spis treści: 01 Co przedstawia zdjęcie?

02 Źródła światła widoczne na zdjęciu

03 Czym są niebieskie rozbłyski?

Chociaż zdjęcia Ziemi z kosmosu same w sobie są zachwycające, to co jakiś czas pojawiają się na nich tajemnicze zjawiska, które przyciągają wzrok. W tym przypadku na ciemnym tle wyróżniają się dwa niebieskie rozbłyski.

Co przedstawia zdjęcie?

To zdjęcie zostało wykonane przez astronautę na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w momencie przelotu nad Południowo-Wschodnią Azją. W centralnej części zdjęcia, widoczne jest wietnamskie wybrzeże i Tajlandia. Światła widoczne ponad Tajlandią to południowochińskie miasto Kunming. Aby lepiej wyobrazić sobie odległości, warto wspomnieć, że z Kunming do Hainan jest 800 kilometrów. Hainan jest najbardziej wysuniętą na południe prowincją Chin i zarazem wyspą, która w przeszłości Ziemi połączona była z lądem. Dziś oddzielona cieśniną, oddalona jest od lądu o 20 kilometrów.

Reklama

Zdjęcie Czym są tajemnicze światła? Astronauci widzą je bardzo często / NASA Earth Observatory / NASA

Źródła światła widoczne na zdjęciu

Najłatwiej rozpoznać charakterystyczne zdjęcia z oświetlonych miast i dróg. Te największe to Ubon Ratchathani, Amnat Charoen i Yasothon, połączone siecią autostrad. Nieco dalej od wybrzeży Wietnamu, w głębi lądu widać ciemny obszar mniej zaludnionych obszarów Laosu, a w dolnej części zdjęcia - ciemne obszary Kambodży.



W centralnej części zdjęcia, nieco rozmyte światła to miasta, które znajdują się pod chmurami deszczowymi oraz flota statków rybackich na Morzu Południowochińskim.

Zdjęcie Statki rybackie widoczne na Morzu Południowochińskim, w pobliżu wyspy Hainan / NASA Earth Observatory / NASA

Czym są niebieskie rozbłyski?

Niebieskie światło widoczne w dolnej części zdjęcia to nic innego jak uderzenie pioruna. Gdy przyjrzymy się bliżej, widać charakterystyczny kształt podświetlonych górnej części chmury. Z kolei ten widoczny po prawej stronie to Księżyc.



Zdjęcie Rozbłysk widoczny na zdjęciu z kosmosu to wyładowanie atmosferyczne / NASA Earth Observatory / NASA

Wyładowania atmosferyczne są dość często uwieczniane na filmach i zdjęciach wykonanych przez astronautów. Widok z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej lub satelity pozwala objąć widokiem znacznie większą część powierzchni Ziemi niż choćby z samolotu, przez co widok burzy z tej perspektywy jest zachwycający.

Dzięki takim zdjęciom i nagraniom naukowcy mogą również przeanalizować pewne nie do końca poznane zjawiska atmosferyczne, jak np. blue jets, zwane inaczej duszkami, o których pisaliśmy kilka miesięcy temu. Poniżej zobaczysz dwa takie nagrania. Na pierwszym widać ogromną liczbę piorunów. Ciekawie, czy uda Ci się wśród nich dostrzec duszka. Jeśli nie, to zobaczysz go na kolejnym nagraniu w zwolnionym tempie.

Wideo youtube

Wideo youtube

Przeczytaj także:

Pioruny w kierunku kosmosu? Nie, to... duszki. Czym jest tajemnicze zjawisko?

Jak powstaje burza i dlaczego czasem przechodzi obok?

Jak grom z jasnego nieba. Skąd wiemy gdzie uderzają pioruny?