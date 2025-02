Wir polarny miesza w pogodzie. USA zamrożone i pod śniegiem

Prognozy z połowy tygodnia mówiły o nadejściu temperatury odczuwalnej od -34 do -51 st. C w rejonie Wielkich Równin (rozległej krainy w środkowej części Ameryki Północnej, rozciągającej się od Edmonton w Kanadzie do granicy USA z Meksykiem).

– W tym tygodniu spodziewane jest napływanie arktycznej masy powietrza do centralnych Stanów Zjednoczonych, z dużym prawdopodobieństwem powszechnego, rekordowego zimna. Do piątku [21 lutego] prawdopodobnie zostaną pobite liczne rekordy dzienne na równinach i w dolinie dolnej Missisipi, a w niektórych miejscach odnotowano najniższe temperatury w historii tak późno w sezonie – poinformowała Narodowa Służba Pogodowa (NWS) w poście zamieszczonym na Facebooku.

Wiry polarne to silne prądy powietrza w stratosferze, czyli drugiej, licząc od powierzchni warstwie atmosfery. Warstwa ta znajduje się na wysokości od 10 do 50 km (na obszarach podbiegunowych zimą obniża się do 7 km). Wraz ze wzrostem wysokości temperatura tu rośnie od około -70 st. C w dolnej części do 0 st. C w części górnej. Ze względu na małą zawartość pary wodnej rzadko występują tu chmury.