Zima zaatakowała. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

Końcówka 2025 roku przyniosła w Polsce zimowe uderzenie, które w środowy poranek jest odczuwalne w wielu regionach kraju. Nad Polską duże zachmurzenie, a opady śniegu obejmują przede wszystkim północ i północny wschód. Szczególnie trudna sytuacja panuje na Warmii i Mazurach, gdzie intensywne opady oraz porywisty wiatr powodują szybkie zasypywanie jezdni i znaczne pogorszenie widzialności.

Na trasie S7 kierowcy już od wtorku musieli mierzyć się ze śliską nawierzchnią, koleinami ze śniegu oraz miejscowymi zawiejami, które ograniczały widoczność nawet do kilkuset metrów. Ujemne temperatury sprzyjają utrzymywaniu się zimowych warunków, a lokalnie wiatr dodatkowo potęguje uczucie chłodu i utrudnia pracę służbom drogowym.

Rozwiń

Sylwestrowa noc i Nowy Rok pod znakiem śniegu

Noc sylwestrowa przyniesie dalsze utrzymanie zimowej aury. W wielu regionach kraju nadal spodziewane są opady śniegu, a jedynie na krańcach zachodnich mogą one przechodzić w deszcz ze śniegiem, a nawet marznący deszcz powodujący gołoledź. Na północnym wschodzie prognozowany jest silny mróz, lokalnie sięgający kilkunastu stopni poniżej zera, co sprzyjać będzie szybkiemu oblodzeniu dróg i chodników.

Nowy Rok upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i kolejnych opadów, szczególnie na Warmii oraz na wschodnim wybrzeżu, gdzie przyrost pokrywy śnieżnej może być ponownie wyraźny. W ciągu dnia temperatury będą oscylować w okolicach zera, a umiarkowany i porywisty wiatr może powodować lokalne zawieje śnieżne.

Zima zostanie z nami na dłużej?

Pierwsze dni stycznia zapowiadają się nadal zimowo, choć z wyraźnymi różnicami w poszczególnych regionach. W kolejnych dniach dominować będzie duże zachmurzenie i okresowe opady śniegu, miejscami przelotne, jednak wystarczające do utrzymania białego krajobrazu. Noce przyniosą spadki temperatury poniżej zera. Zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie mróz może być wyraźniejszy.

W ciągu dnia wartości temperatury będą się wahać od lekkiego mrozu do kilku stopni powyżej zera na zachodzie i nad morzem. Wiatr, choć stopniowo słabnący, nadal miejscami może powodować zawieje, szczególnie na otwartych przestrzeniach północnej Polski.

Wszystko wskazuje na to, że początek 2026 roku upłynie pod znakiem zimowej, choć momentami wymagającej pogody, szczególnie na wschodzie, gdzie temperatury w ciągu dnia będą niższe niż w zachodniej części kraju.

Źródło: IMGW

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press