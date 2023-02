5000 ataków rakietowych, 3500 nalotów i 1000 dronów. Rosyjska inwazja zabrała nawet 100 000 ukraińskich cywilów

Mężczyzna współpracował z władzami ukraińskimi w celu identyfikacji ofiar i jak tłumaczy z ponad 10 tys. znalezionych do tej pory 3,5 tys. pozostaje niezidentyfikowanych. Co więcej, nie ukrywa, że liczba niezidentyfikowanych ofiar na terenach okupowanych obecnie przez Rosję może być nawet większa niż obecnie szacowana i chociaż Ukraina stara się już szukać zaginionych osób i prowadzić śledztwa w sprawie zbrodni wojennych, to najpewniej nie poradzi sobie bez międzynarodowej pomocy.

W miarę wyzwalania terytoriów widzimy, że mamy do czynienia z coraz większą liczbą takich przypadków i zdecydowanie potrzebujemy pomocy międzynarodowych partnerów. To dużo pracy technicznej, która wymaga sprzętu i specjalistów, którzy mogą przyspieszyć ten proces, ponieważ nasz system nie był przygotowany na tak ogromną liczbę niezidentyfikowanych ciał podsumowuje.