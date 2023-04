AeroVironment przedstawia najnowszą wersję dronów-kamikadze Switchblade 300

Amerykańskie drony-kamikadze Switchblade, wprowadzone do służby w 2011 roku jako odpowiedź na zapotrzebowanie amerykańskiej piechoty na broń wsparcia powietrznego, którą można nosić w plecaku, wielokrotnie udowadniały swoją skuteczność podczas wojny w Ukrainie. Tym samym przyczyniły się do zwiększenia popularności amunicji krążącej (jednorazowe urządzenia krążące w poszukiwaniu celu, a po wykryciu i identyfikacji niszczące go eksplozją własnej głowicy bojowej), bo kolejne kraje przymierzają się do zakupów podobnych rozwiązań lub produkcji własnych.



Drony-kamikadze Switchblade 300 w nowej wersji

Ukraińcy mogli sprawdzić w boju obie dostępne wersje tych dronów, a mianowicie Switchblade 600 służące do niszczenia czołgów i innych pojazdów opancerzonych oraz Switchblade 300 do ataków na piechotę. AeroVironment postanowiło wykorzystać tę sytuację konieczności uzupełnienia amerykańskiej amunicji przy jednoczesnym dostarczaniu Ukrainie dodatkowych dronów, aby zaprezentować nową wersję tych drugich, tj. Switchblade 300 Block 20, która zastąpi mniej zaawansowane modele 10C.