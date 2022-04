Australia wspiera Ukrainę w walce z reżimem Putina

Sześć haubic wraz z amunicją zostało załadowanych na pokład samolotów transportowych C-17 Globemaster i wyląduje w Rzeszowie, skąd zostanie przetransportowane na Ukrainę. Wartość tego pakietu pomocowego wynosi 19,1 miliona dolarów i pomoże Ukrainie stawić czoła rosyjskiej brutalnej inwazji. Wcześniej australijski rząd przetransportował 20 pojazdów Bushmasters o wartości 38 milionów dolarów.

Haubice M777 dostarczyła nie tylko Australia. Także połowa z 90 amerykańskich obiecanych haubic kalibru 155 mm dotarła już do Ukrainy - poinformował rzecznik Pentagonu. W międzyczasie 50 ukraińskich żołnierzy przeszło przeszkolenie, co pozwala domniemywać, że już niedługo haubice wesprą ukraiński wysiłek w Donbasie. Poza Stanami Zjednoczonymi haubice zostaną dostarczone również przez Kanadę.

Dodatkowo będą one wyposażone w inteligentne pociski Excalibur nowej generacji, wyposażone w GPS i wykorzystujące sygnał satelitarny do naprowadzania się na wskazane cele. Excalibur jest przy tym pociskiem bardzo precyzyjnym i jak pokazały testy w trudnym środowisku miejskim, wymagającym ograniczenia do minimum niezamierzonych strat, 92% pocisków tego typu uderzała w cel z dokładnością do 4 metrów.

Haubica M777

M777 to lekkie mobilne działo kalibru 155 mm przeznaczone dla sił szybkiego reagowania, które od 2004 roku znajduje się na wyposażeniu armii amerykańskiej - rok później swoje pierwsze egzemplarze zakupiła również Kanada, a w 2009 roku Australia. Mogą one strzelać do 4 razy na minutę.

Podstawową zaletą haubicy jest jej mobilność, bo może być ona holowana przez wszystkie wyposażone w pneumatyczny układ hamulcowy pojazdy o napędzie 4×4 i masie powyżej 2,5 tony, a na krótkie odległości również przez dużo mniejsze pojazdy typu Humvee czy Land Rover Defender. Co więcej, jej lufa oferuje żywotność ok. 2650 wystrzałów i została skonstruowana w taki sposób, że oferuje kompatybilność ze wszystkimi rodzajami amunicji NATO kalibru 155 mm.