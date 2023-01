Chiny wprowadzają nowe myśliwce, gdy USA ma problemy z amunicją. Nowy raport mówi, kto wygra wojnę

Raport, który obnaża potęgę USA

Obecnie USA ma status najpotężniejszej siły militarnej na świecie, a jej pomoc Ukraińcom jest nieoceniona. Niemniej kolejne wysyłki zaczęły pokazywać pęknięcia w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym. Nowe światło rzuciły na to badania waszyngtońskiego think-thanku CSIS. Według nich pomoc Ukrainie pokazała wręcz dramatyczny stan amerykańskiej armii w możliwej wojnie.

Eksperci CSIS odkryli, że broń wysłana Ukrainie ograniczyła zaopatrzenie USA do bardzo niewielkiego poziomu, którego nie da się efektywnie naprawić. Chociażby liczba pocisków do wyrzutni Javelin wysłanych tylko od sierpnia, jest równa liczbie pocisków wyprodukowanych w USA... w ciągu ostatnich siedmiu lat. Utrzymując więc obecne tempo produkcji, uzupełnienie sprzętu wysłanego Ukrainie może zająć USA dziesięciolecia.

Braki dotyczą znacznej większości kluczowego wyposażenia amerykańskiej armii jak haubic M777 czy pocisków do wyrzutni Javelin i Stinger / New Jersey National Guard

CSIS w żadnym stopniu nie krytykuje pomocy Ukrainie. Think-thank jednak podkreśla, że USA musi zmienić swoje podejście do przemysłu zbrojeniowego. Krytyka spada tu na zbyt dużą biurokrację, która np. wprowadza za dużo regulacji w produkcji amunicji z sojusznikami.

Podstawą jest to, że baza przemysłowa obrony, w mojej ocenie, nie jest przygotowana do "środowiska zapewniania bezpieczeństwa", które teraz istnieje [...] a jest lepiej dostosowany do "środowiska czasu pokoju"

Główną tezą raportu jest to, że skoro USA ma tak duże braki w zaopatrzeniu tylko po wspieraniu innego kraju w walce, to nie jest w stanie sama prowadzić takiej walki. A to jest niebezpieczne w kontekście ciągłych napięć z Chinami i możliwego konfliktu o Tajwan.



Gdy USA nie może produkować amunicji, Chiny zbroją się w nowe myśliwce

CSIS w swoim raporcie zauważa, że konflikt regionalny o Tajwan pochłonąłby więcej sprzętu niż pomoc Ukrainie. Podstawowa taktyka USA zakładałaby tu ostrzał pociskami dalekiego zasięgu, aby zatrzymać Chińczyków przed inwazją na wyspę. Problem w tym, że według CSIS USA wystrzelałaby się z takich pocisków... już po tygodniu. Dotyczy to także amunicji średniego zasięgu czy pocisków używanych na statkach, których różne rodzaje średnio starczyłyby na kilka tygodni.

Jak na nieszczęście USA, raport CSIS zbiegł się także z doniesieniami z Chin o dużej modernizacji jej lotnictwa, która ma być manifestacją siły. Jak informuje South China Morning Post chińskie dowództwo miało wprowadzić myśliwce J-16, w większości jednostek stacjonujących w Chinach. Nowe myśliwce mają zastąpić starsze modele J-7 i być demonstracją przewagi chińskiego przemysłu nad USA.

Zdjęcie