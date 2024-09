Chiny "zhakowały" Starlink. Ogłaszają koniec technologii stealth

Zespół chińskich naukowców przeprowadził bezprecedensowy eksperyment radarowy, w którym wykorzystał sygnały satelitarne Starlink do wykrywania dronów i samolotów korzystających z technik stealth. Co najbardziej zaskakujące, to działa!

Techniki stealth myśliwca F-22 stały się bezużyteczne. Chiny ogłaszają rewolucję /Steve Lynes /Wikimedia