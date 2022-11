Według zachodnich doniesień Rosjanie mogli kupić nawet kilkaset irańskich dronów kamikaze Shahed-136. Wywiad donosi także, że planowane są kolejne dostawy tego sprzętu. Z kolei ukraińskie media informują, że, irańskie UAV-y są sporym problemem dla ukraińskiego wojska. Z pomocą wyszli teraz Czesi, którzy utworzyli w swoim kraju specjalną zbiórkę - chcą zebrać około 4 mln dolarów, aby kupić 15 mobilnych przeciwlotniczych karabinów maszynowych kalibru 14,5 mm. Wcześniej nasi południowi sąsiedzi zebrali pieniądze na naprawę i modernizację czołgu T-72 Avenger dla Ukrainy - sprzęt już ma działać na froncie.

Na 14 listopada (na godzinę 10:00) wiadomo, że zebrano prawie 80 tys. dolarów, a akcję wsparło ponad 1 000 osób. Celem zakupu są systemy obrony powietrznej Viktor czeskiej produkcji - firma produkująca broń zaakceptowała pomysł i stworzyła stronę "Victor - mobilna obrona powietrzna dla Ukrainy".

Jak czeski Victor ma pomóc Ukrainie?

System przeciwlotniczy Viktor służy do niszczenia helikopterów oraz nisko lecących samolotów, a także dronów - zwłaszcza irańskich dronów kamikaze Shahed-136. W razie potrzeby można go wykorzystać do ostrzeliwania celów naziemnych, w tym lekko opancerzonych pojazdów, czy wrogich fortyfikacji.

System posiada parę karabinów maszynowych kalibru 14,5 mm (pociski 14,5 × 114 mm), która jest zamontowana na podwoziu Toyoty Land Cruisera. Samochód posiada wzmocnione zawieszenie oraz specjalny adapter pozwalający na instalację broni, oraz na bezpośrednie strzelanie z pojazdu. Dzięki czterolitrowemu silnikowi i napędowi 4 × 4 cały system ma "doskonałą mobilność i możliwość szybkiego poruszania się, nawet w trudnym terenie".

Amunicja dla jednego modułu to w sumie 600 nabojów. Broń wyposażona jest w celownik dzienny i nocny oraz w celownik do bezpośredniego ostrzału celów naziemnych. Maksymalny zasięg ostrzału wynosi do 2 km. Urządzenie odznacza się solidną konstrukcją i celnością strzelania.