Ukraina do władz w Teherenie: Znacie prawo bumerangu?

Wpis doradcy prezydenta Ukrainy zawiera jednak bardzo zagadkowe ostrzeżenie dla Iranu, które Mychajło Podolak nazwał "prawem bumerangu". Można te słowa zinterpretować w ten sposób, że coś rzucone zatoczy łuk i powróci w miejsce, z którego nastąpił rzut. Czy to możliwe, że Ukraina rozpocznie działania zbrojne przeciwko Iranowi? Iran nie ma granicy z Ukrainą, ale Mychajło Podolak nie widzi w tym problemu.



Chciałbym przypomnieć władzy w Teherenie o prawie bumerangu. Nie dajcie się zmylić iluzji "geograficznego oddalenia" [...] Po wysłaniu dronów Shahed-136 na pewno pewnego dnia wrócą do producenta fragment twitta Mychajło Podolaka, doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego zamieścił na twitterze

Ukraina zaatakuje Iran? Ekspert tego nie wyklucza

Idea zaatakowania Iranu przez Ukrainę wydaje się tylko pozornie absurdalna (brak granicy obu państw). Zemsta na Iranie za regularne wysyłanie dronów kamikadze do Rosji może polegać na zaatakowaniu zakładów w Iranie, które produkują drony Shahed-136.

Ukraińcy mogą zaatakować producenta irańskich dronów wykorzystując własne drony kamikadze, który zostaną dostarczone na teren Iranu. Ze znalezieniem chętnych do przeprowadzenia takiego ataku odwetowego na irańskie zakłady nie będzie żadnych kłopotów. - Są przecież talibowie, którzy wypowiedzieli wojnę Iranowi - powiedział specjalnie dla GeekWeek Marcin Samsel, ekspert bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej. Nie ma wątpliwości, że ewentualny atak na irańskiego producenta dronów będzie uzgodniony z Waszyngtonem.

Drony Shahed-136

Bezzałogowce Shahed-136 są popularnie nazywane "dronami kamikadze", gdyż uderzają w cel na zasadzie misji samobójczej. Producentem Shahed-136 jest irańska firma HESA. Drony Shahed-136 mierzą 3,5 m długości przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej 2,5 m - ich waga to ok. 200 kg. Poruszają się na wysokości ok. 4 kilometrów z prędkością 185 km/h. Ich zasięg w zależności od modelu wynosi 1000-2500 kilometrów. Do startu dronów wykorzystywana jest prowadnicowa wyrzutnia zainstalowana na standardowej naczepie ciężarówki.