Niespodziewany samolot szpiegowski nad Polską

Ze względu na konflikt na Ukrainie, polska przestrzeń powietrzna jest często odwiedzana przez samoloty rozpoznania NATO. Dzięki nim Sojusz kontroluje sytuację w regionie, obserwując działania Rosjan na Ukrainie i w Obwodzie Kaliningradzkim. Rozpoznanie tego drugiego obszaru jest szczególnie ważne.

Nie dziwi więc, że do tego typu operacji zaangażowała się Szwecja, która dopiero w marcu oficjalnie weszła do NATO. We wtorek (09.07) wysłała nad Polskę samolot szpiegowski Gulfstream S-102B Korpen, której jednym z zadań jest wykryć ewentualny atak na nasz kraj ze strony Rosji. Stanowił ważny element rozpoznania NATO w napiętym regionie przesmyku suwalskiego.

Jak wskazuje FlightRadar24 samolot Gulfstream S-102B Korpen miał wykonać dwie operacje, startując z lotniska w Ronneby na południu Szwecji. Swój patrol rozpoczynał niedaleko Gdańska i latał nad terenami województwa pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Co ciekawe gdy podczas pierwszej operacji latał na wysokości 11000 metrów, to podczas drugiej już na poziomie 8500 metrów. Po wykonaniu patrolu powrócił do Szwecji i wylądował w bazie lotniczej Malmen.