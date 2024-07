Trwający konflikt w Ukrainie przeszedł dynamiczne zmiany dzięki użyciu przez Siły Powietrzne Ukrainy precyzyjnych bomb szybujących. Jednymi z nich są AASM-250 Hammer dostarczone przez Francję. Te precyzyjnie kierowane bomby znacznie wzmocniły zdolności ofensywne Ukrainy, szczególnie w spornym regionie Doniecka, gdzie rosyjskie pozycje i sprzęt są coraz bardziej zagrożone niespodziewanymi atakami z powietrza.

Reklama

AASM HAMMER - co to za broń?

Armement Air-Sol Modulaire (AASM), znany jako HAMMER, to zaawansowana francuska broń powietrze-ziemia stworzona zarówno do bliskiego wsparcia powietrznego, jak i ataków w głębi wrogich pozycji. Modułowa konstrukcja broni pozwala na tworzenie różnych konfiguracji, zwiększając jej wszechstronność na polu bitwy.

AASM jest wyposażony w zaawansowane systemy naprowadzania, w tym inercyjne oraz GPS, co zapewnia jej dość dobrą celność nawet w obliczu silnych zakłóceń. Niektóre wersje dysponują także systemami naprowadzania na podczerwień lub odbitą wiązkę lasera, są jednak rzadziej używane.

AASM to zestaw składający się z głowicy naprowadzającej oraz montowanego na ogonie napędu rakietowego zwiększającego zasięg bomby. Może on być montowany na większości standardowych NATO-wskich "głupich" bomb lotniczych sprawiając, że stają się one bronią precyzyjną. AASM może być zamontowany na bombach o wagomiarze od 125 do nawet 1000 kilogramów.

Hammer jest niezwykle celny, a jego celność CEP wynosi zaledwie 1 metr, co czyni go bardzo skutecznym przeciwko wartościowym celom przy minimalizacji ryzyka powstania dodatkowych szkód. Dla porównania amerykańska bomba szybująca JDAM uchodząca za bardzo nowoczesną broń posiada CEP wynoszący około 5 metrów.

Hammery są bardzo skuteczne

AASM-250 pokazały już wysoką efektywność w walce przeciwko systemom przeciwlotniczym wroga. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki ich dalekiemu zasięgowi, dzięki któremu maszyny zrzucające Hammery pozostają poza zasięgiem wrogich systemów przeciwlotniczych.

Ukraińskie Siły Powietrzne otrzymały ponad 600 zestawów HAMMER, dostarczanych w tempie 50 sztuk miesięcznie. Samoloty takie jak MiG-29 i Su-27, które są już przystosowane do używania bomb kierowanych JDAM-ER, mogą również korzystać z AASM-250. Znacząco zwiększa to zdolność Ukrainy do precyzyjnych ataków na rosyjskie pozycje szczególnie w regionie Doniecka. Brak konieczności dodatkowej czasochłonnej adaptacji pocisków HAMMER jest bardzo dużą zaletą. Pozwoliło to Ukraińcom zacząć korzystać z francuskiej broni w ekspresowym tempie.