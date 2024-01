Francja mówi Rosji dość. Takiej broni w Ukrainie jeszcze nie było

Francja ogłosiła ogromne wsparcie dla Ukrainy

Pociski manewrujące dalekiego zasięgu SCALP-EG mają bliźniaczą konstrukcję ze słynnymi brytyjskimi pociskami Storm Shadow, dzięki którym Ukraińcy zniszczyli wiele rosyjskich samolotów, śmigłowców czy okrętów. SCALP-EG oferują ok. 300 kilometrów i mogą być odpalane z ukraińskich bombowców Su-24. Oznacza to, że samoloty mogą podlecieć do linii frontu i tym samym zwiększyć zasięg pocisku.

AASM Hammer to francuska bomba, która cechuje się świetnymi parametrami technicznymi. W przypadku zrzucania ich z dużej wysokości, mogą one razić cele w odległości do 70 km od pozycji zrzucającego je samolotu. Ma ona wagomiarę 250 kg (Mk 82), zwiększając masę tej broni do 340 kg. Wersje AASM mogą być naprowadzane satelitarnie przy pomocy nawigacji GPS i inercyjnej. Celność dochodzi do ok. 10 metrów. Cena jednej bomby HAMMER to ponad 210 tysięcy dolarów.