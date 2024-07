Kreml chce zająć jak najwięcej terenów Ukrainy do wyborów w USA

Pomimo trwającej od kilku tygodni ofensywy, która rozpoczęła się na granicy Ukrainy i Rosji w obwodzie charkowskim, armia Kremla wciąż nie panuje nad żadną większą miejscowością leżącą blisko Charkowa. Wszystkie cele, jakie wcześniej zostały zajęte, w tym np. strategiczna miejscowość Wołczańsk, obecnie zostały już wyzwolone przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Władimir Putin chce zająć jak najwięcej terenów Ukrainy do czasu jesiennych wyborów w Stanach Zjednoczonych. Oczekuje on, że jeśli wygra Donald Trump, Rosja będzie mogła zachować zajęte tereny, co przyniesie mu sukces wizerunkowy wśród swoich obywateli. Plan jednak daleki jest od realizacji, ponieważ Rosjanie natrafiają na ogromny opór, w wyniku którego traci każdego dnia ponad 1000 żołnierzy i dziesiątki czołgów czy wozów opancerzonych.

Analitycy twierdzą, że jeśli sytuacja się nie zmieni, już w przyszłym roku Rosja będzie miała ogromne problemy z gospodarką i armią. Wówczas Ukraińcy, jeśli będą dalej wspierani finansowo i sprzętowo przez USA i Kraje NATO, mogą zacząć na wielką skalę wyzwalać swoje terytoria, a to będzie oznaczało katastrofę dla Putina i być może w wyniku tego zostanie on obalony.