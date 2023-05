Dlaczego M142 HIMARS są tak skuteczne w Ukrainie?

Przypominamy, że M142 HIMARS to lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet firmy Lockheed Martin, montowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki Oshkosh M1140 (wcześniejsze wersje na nieopancerzonej ciężarówce FMTV), opracowana pod koniec lat 90. XX wieku dla armii Stanów Zjednoczonych. To jedna z najpotężniejszych aktualnie dostępnych broni typu ziemia-ziemia do niszczenia stanowisk dowodzenia, pojazdów bojowych czy składów amunicji.

Więcej: Wyrzutnia HIMARS pomaga Ukraińcom w walce z Rosją. Czym jeszcze dysponują nasi sąsiedzi?

Nic więc dziwnego, że Ukraina bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo HIMARS-ów, bo jak twierdzą wojskowi eksperci, dostarczenie tych systemów zupełnie zmieniło oblicze wojny.



Ukraińskie siły zyskały możliwość atakowania obiektów dowodzenia i kontroli oraz magazynów daleko za linią frontu, co jak przekonywał na antenie Deutsche Welle doradca prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak, mocno zredukowało też liczbę ostrzałów ze strony rosyjskiej.

Ukraińcy z niszczycielską precyzją i skutecznością używają każdego z precyzyjnych systemów rakietowych, które dostarczyły im Stany Zjednoczone, sojusznicy i partnerzy, aby bronić się przed brutalną przestępczą inwazją Rosji mówił podczas jednego z przemówień rzecznik Pentagonu, Todd Breasseale.

Chcesz coś dodać? TU SKOMENTUJESZ artykuł.