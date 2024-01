Ich start to alarm w całej Ukrainie. To „superbroń” Putina

Alarmy ogłasza się często bez względu na to czy zidentyfikowano przenoszenie pocisku. Rosja podczas wojny wykorzystuje myśliwce MiG-31K tylko do ataków rakietowych, stąd Ukraińcy mają przynajmniej możliwość przewidzenia ataku i przygotowania się na niego



MiG-31K. Zwiastun krajowego zagrożenia

MiG-31 to dokładniej ciężki myśliwiec przechwytujący, który został stworzony do patrolowania odległych rubieży rosyjskiego terytorium i szybkiego przechwytywania celów, które naruszyłyby przestrzeń powietrzną kraju na dużych wysokościach. Standardowo patroluje tereny Arktyki, do których Rosja rości sobie prawo. Mają być pierwszą linią obrony przed ewentualnym nalotem amerykańskich bombowców strategicznych.

Wprowadzone do służby w 1981 roku przeszły liczne modyfikacje, tworząc standard MiG-31BM. Wykorzystuje nowy radar Zasłon-M, który w może wykryć do 24 celów w odległości do 400 kilometrów i atakować je na odległości 280 kilometrów, dzięki pociskom R-37. Ostateczną wersją rozwojową jest właśnie MiG-31K, przystosowany specjalnie do przenoszenia pocisków Ch-47M2 Kindżał.

Zdjęcie Ciężki myśliwiec MiG-31K / Ministerstwo Obrony Rosji / Wikimedia

Parametry myśliwca MiG-31K:

Długość: 22,69 m

Rozpiętość skrzydeł: 13,46

Wysokość: 6,15

Maksymalna masa bojowa: 46200 kg

Napęd: 2x silniki PNPP Aviadvigatel D-30F6

Prędkość maksymalna: 3000 km\h

Pułap: 20600 m

Maksymalny zasięg (z dodatkowymi zbiornikami na paliwo): 3 300 km

Ch-47M2 Kindżał to jedna z najnowszych broni rosyjskiego arsenału. Moskwa zapewniała, że jest to pocisk hipersoniczny, jednak realia są inne. To tak naprawdę pocisk aerobalisytczny, który po wypuszczeniu z myśliwca MiG-31K leci z bardziej wypłaszczoną i nieregularną trajektorią w porównaniu do pocisków balistycznych, zachowując częściową manewrowość, pozwalającą uniknąć zestrzelenia.

Niemniej według think-thanku Royal United Services Institute Ch-47M2 Kindżał nie utrzymuje poziomu manewrowości jak standardowe pociski hipersoniczne. Poza tym obecnie praktycznie każdy pocisk balistyczny osiąga w pewnym momencie prędkość hipersoniczną (5-krotność prędkości dźwięku), a sam Kindżał nie utrzymuje swojej maksymalnej prędkości przez cały lot. Stąd Kindżał jest bardziej pociskiem balistycznym wystrzeliwanym z powietrza tylko o kilku właściwościach hipersonicznych.

Zdjęcie Pocisk Ch-47M2 Kindżał przenoszony przez myśliwiec MiG-31K / kremlin.ru / Wikimedia

Parametry pocisku Ch-47M2 Kindżał:

Długość: ~ 8 m

Średnica: ~ 1 m

Zasięg: 1200-2000 km

Prędkość maksymalna: 10 Ma (ok. 12 tys. km\h)

Masa całkowita: 4300 kg

Masa ładunku wybuchowego: 480 kg