Iran zapowiada "Świętą wojnę". I nową wersję ulubionych dronów Putina

Oznacza to, że istnieje spore ryzyko, że dwie zapowiedziane właśnie nowości podzielą ich los, a to fatalne wieści dla Ukrainy. A mowa o nowej wersji "ulubionych dronów Putina", czyli Shahed-136, które przy prostej konstrukcji i relatywnie niedużej cenie za sztukę, tj. od 20 do 50 tys. dolarów, stały się jednym z podstawowych narzędzi atakowania ukraińskich miast. Zwłaszcza że Moskwa i Teheran podpisały umowę, na mocy której Rosja produkuje lokalnie swoją wersję.

Co potrafią Shahed-136B i Dżihad?

Ta podstawowa waży 200 kg, oferuje zasięg 1000-2500 kilometrów, może rozpędzać się do 185 km/h i przenosić głowicę odłamkowo-burzącą lub termobaryczną o masie 50 kg. Jak na tym tle wygląda Shahed-136B? Nie znamy oczywiście wszystkich szczegółów, ale mówi się o powiększonej głowicy, poprawionych możliwościach stealth, silniku turboodrzutowym i znacznie wydłużonym zasięgu - nowy wariant może podobno latać na odległość do 4000 km! Mówiąc krótko, to kolejny dowód na to, że zachodnie rządy słusznie podnoszą obawy dotyczące irańskiego programu dronowego, chociaż Teheran wciąż utrzymuje, że jego rozwój militarny ma charakter defensywny i zaprzecza wspieraniu Rosji.

Druga z zaprezentowanych irańskich nowości jest niepokojąca już z samej nazwy, bo mowa o pocisku Dżihad opracowanym przez lotnicze ramię Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), czyli Dywizję Lotnictwa i Kosmonautyki.

Jak podaje państwowa agencja informacyjna IRNA, to jednostopniowy pocisk balistyczny na paliwo stałe z odłączaną głowicą odłamkowo-burzącą i zasięgiem 1000 km. Strona internetowa Tasnim powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, jest to zoptymalizowana wersja pocisku Qiam, zaprezentowanego w 2010 roku, której zasięg został zwiększony z 800 do 1000 km, a jej głowica doczekała się naprowadzania.