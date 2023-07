Przed kandydatami stawiany jest także wymóg rozumienia "procesów inżynierii wstecznej". Tego typu procesy znane są wśród irańskich inżynierów. Wcześniej informowaliśmy, że Rosjanie przejęli polskiego drona , który zaczął być następnie produkowany przez Teheran. Ponadto mają być także zatrudniani tłumacze języka perskiego specjalizujący się w m.in. tłumaczeniach symultanicznych.

USA twierdzi, że fabryka znajduje się w specjalnej strefie ekonomicznej Alabuga w Tatarstanie - ma to być centrum naukowo-techniczne wspierane przez Iran, gdzie rozwijane mają być rosyjskie zdolności w produkcji dronów.

Irańska fabryka dronów na terenie Rosji

USA w czerwcu tego roku opublikowały zdjęcia satelitarne, na których rozpoznano dwa nowe budynki w strefie Alabuga - to właśnie one mają stanowić irańską fabrykę dronów. Jak powiedział John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA: - Jesteśmy również zaniepokojeni tym, że Rosja współpracuje z Iranem w celu produkcji irańskich UAV wewnątrz Rosji.

Financial Times cytuje Samuela Bendeta, eksperta ds. autonomicznej broni w Centrum Analiz Morskich dodał: - Jeśli Rosja chce zrobić coś tajnego z Iranem, jest to korzystna lokalizacja. Znajduje się przy rzece, która wpada do Wołgi, więc można potajemnie przywieźć części statkiem z Iranu. Jest też bardzo blisko Kazania, jednego z rosyjskich centrów produkcyjnych high-tech. Wszystko, co trzeba zrobić, to wybrać się w rejs statkiem.

Jak podaje Financial Times, fabryka mogła rozpocząć produkcję dronów już w styczniu, lecz jeszcze nie na pełną skalę.

W lutym tego roku Wall Street Journal informowało, że w styczniu do Rosji przyleciała specjalna delegacja z Iranu, która miała omówić szczegóły funkcjonowania fabryki oraz produkcję nowoczesnych dronów. Portal powołując się na swoich informatorów, twierdzi, że w planach jest stworzenie nowego modelu Shahed-136.

Co potrafi Albatross M5?

Bulgarianmilitary podaje, że Albatross M5 wykorzystywany jest w misjach rozpoznawczych i obserwacyjnych oraz może wykonywać zadania zarówno w dzień, jak i w nocy. Zasięg sprzętu wynosi około 1000 km, jest w stanie wznieść się na pułap około 5000 m i może pozostawać w powietrzu do 24 godzin. W UAV-ie mają być zamontowane zaawansowane czujniki i kamery dostarczające filmy i zdjęcia o wysokiej rozdzielczości. Według doniesień dron może przesyłać informacje w czasie rzeczywistym do poszczególnych naziemnych stacji kontroli. Ponadto może przenosić niewielkie pociski i bomby.