Katastrofa rosyjskiego myśliwca-bombowca Su-34 w Ukrainie

Su-34 jest zdolny do przenoszenia bomb jądrowych

Su-34 to nowoczesny wielozadaniowy taktyczny. Maszyna zdolna jest do przenoszenia taktycznej broni jądrowej i może przeprowadzać misje szturmowe, rozpoznawcze oraz misje bezpośredniego wsparcia lotniczego. Szacuje się, że koszt wyprodukowania Su-34 wynosi ok. 36 milionów dolarów.

Maszyna może rozpędzić się do 1900 km/h, operować na pułapie 17 tysięcy metrów i oferuje zasięg dochodzący do 4000 km. Su-34 wyposażony jest wymiennie w bomby lotnicze odłamkowo-burzące i pociski kierowane laserowo lub telewizyjnie.