Portal sugeruje, że F-35 jest w stanie nakierować ostrzał przeprowadzany przez MiG-29 na wrogi cel, mimo że radziecki samolot go nie widzi. Zasada działania ma być podobna jak w przypadku dronów zwiadowczych nakierowujących ogień artylerii na dany obszar.

Bulgarianmilitary jest zdania, że istnieje możliwość przekazania konkretnych szczegółowych informacji przez F-35, który patrolowałby polskie niebo do systemów ukraińskich MiG-29 latających w Ukrainie. Taki manewr nie naruszy przestrzeni powietrznej naszego wschodniego sąsiada, a rosyjskie systemy nie będą mogły zestrzelić F-35, który byłby pod ochroną NATO. Do tej pory nie przeprowadzano podobnych testów, zatem nie można mieć pewności, czy taki pomysł w ogóle mogły zadziałać na szerszą skalę i w jakim zasięgu.

F-35 a MiG-29

Obie maszyny bardzo się od siebie różnią. Pierwszą i podstawową różnicą jest wykorzystana technologia. MiGi-29 są używane przez polskie siły powietrzne od 1989 roku. Od tego czasu przeszły szereg modernizacji, lecz nadal część rozwiązań pochodzi od radzieckich inżynierów. Z kolei pierwsza wersja F-35 wzniosła się w powietrze w 2006, a od tego czasu rozpoczęto produkcję coraz to nowszych wariantów, co skutkuje włożeniem do tego samolotu najnowocześniejszych dostępnych systemów.

Kolejną kwestią rozróżniającą oba samoloty jest to, że MiG-29 został stworzony z myślą o zdobyciu przewagi powietrznej, natomiast F-35 jest wielozadaniowym myśliwcem wykonanym w technologii stealth (obniżonej wykrywalności). Według ekspertów nawet doświadczeni piloci MiGów-29 mieliby duże trudności z pilotażem F-35 bez wcześniejszego gruntownego przeszkolenia.

Air Policing w Polsce

W Malborku 27 stycznia wylądowało osiem holenderskich F-35, a od 1 lutego myśliwce rozpoczęły powietrzne dyżury Air Policing w ramach misji NATO. Każdego dnia pełniły one 24-godzinne patrole, oraz brały udział w różnego rodzaju ćwiczeniach i szkoleniach.

Patrole mają odstraszać potencjalnych wrogów przed wejściem w przestrzeń powietrzną NATO. Ponadto samoloty stale monitorowały wschodnie granice Polski. Działania są kontrolowane przez Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie i koordynowane przez Połączone Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.