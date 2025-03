Airbus zaprezentował nowy dron obronny o nazwie LOAD (Low-Cost Air Defence), który ma na celu skuteczne zwalczanie dużych rojów dronów przeciwnika. Nie jest tutaj tajemnicą, że chodzi o rosyjskie drony kamikadze Shahed-136. Pomysłodawcy projektu podali, że system LOAD opiera się na zmodyfikowanym dronie Do-DT25, który może przenosić do trzech kierowanych pocisków.

Dron ten został zaprojektowany jako ekonomiczne rozwiązanie, które uzupełnia tradycyjne systemy obrony powietrznej, takie jak niemieckie IRIS-T czy amerykańskie Patriot. Eksperci uważają, że tego typu wynalazki to przyszłość pola walki. W erze wszelkiej maści dronów, bezzałogowiec Airbusa może znacząco odmienić, na korzyść jego posiadacza, sytuację na froncie.

Rozwiń

Airbus pokazał broń przyszłości. To dron LOAD

LOAD wyróżnia się możliwością autonomicznego wykrywania celów za pomocą danych radarowych i obrazów z powietrza. Po identyfikacji celu dron wymaga zatwierdzenia przez operatora naziemnego, zanim podejmie działania. System jest uruchamiany za pomocą katapulty i ma zasięg operacyjny wynoszący ok. 100 kilometrów. Po zakończeniu misji, dron wraca do bazy, lądując za pomocą spadochronu, co umożliwia jego ponowne wykorzystanie.

Do-DT25 osiąga prędkość maksymalną 555 km/h, przy maksymalnej masie startowej 144 kilogramów. Producenci ujawnili, że dron może operować na pułapie do ok. 10 000 metrów. Maszyna może spędzić w powietrzu w trakcie realizacji misji do ok. jednej godziny.

Zobacz również: Militaria 100 czołgów dla Ukrainy od malutkiego kraju w Azji Filip Mielczarek

Europa chce niezależności od USA

Airbus planuje pierwsze testy prototypu LOAD jeszcze w 2025 roku, a pełna wersja systemu ma być gotowa do użytku w 2027 roku. Co istotne, dron został zaprojektowany bez użycia komponentów amerykańskich, co wspiera europejską strategię uniezależnienia się od technologii z USA. To bardzo ważna informacja dla krajów, które już posiadają systemy bazujące na europejskich rozwiązaniach.

Dron LOAD firmy Airbus wykorzystuje zaawansowane technologie, które zwiększają jego skuteczność w obronie powietrznej. Wyposażono go w nowoczesne systemy nawigacyjne i celownicze, które umożliwiają precyzyjne wykrywanie oraz śledzenie wielu celów jednocześnie, co zwiększa jego możliwości obronne. Dzięki autonomiczności działania, dron może realizować misje pod nadzorem operatora.

Uruchamiany jest za pomocą mobilnych wyrzutni katapultowych, co pozwala na szybkie rozmieszczenie w terenie. Po zakończeniu misji LOAD wraca na ziemię, lądując przy użyciu spadochronu. W ten sposób można go wykorzystać przy nowym zadaniu w zaledwie kilkanaście minut po lądowaniu. Dron przenosi pociski kierowane, które są skuteczne w zwalczaniu rojów dronów przeciwnika, takich jak np. Shahedy czy systemy obserwacyjne.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": Tajemniczy konwój w Poznaniu. Miasto szuka gorącej wody Polsat News Polsat News