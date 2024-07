Korea Północna zgotowała masakrę rosyjskim żołnierzom

Amunicja wybucha jeszcze w lufach rosyjskiej artylerii

Jak podaje niezależny portal Moscow Times, rosyjscy żołnierze skarżą się na fatalną jakość amunicji, przekazanej Rosji przez Koreę Północną. W ich ocenie "sukcesem jest, jeśli taki pocisk w ogóle doleci w pobliże celu". Blogerzy wojenni tłumaczą, że ze względu na fatalną jakość prochu wykorzystywanego w tej amunicji, stosuje się ją tylko w sytuacjach, gdy "precyzja pocisku, a nawet samo wystrzelenie go z lufy mają najmniejsze znaczenie" dla działań bojowych.

Dla Rosjan jest to ogromny problem. Nieoficjalnie mówi się, że Korea Północna przekazała Rosji więcej pocisków niż Ukrainie łącznie wszystkie kraje NATO. Może to być ponad 3 miliony pocisków kalibru 152 mm i ok. 600 tysięcy pocisków kalibru 122 mm.

Rosja ma ogromne problemy z produkcją amunicji

Wymiana armaty będzie nie tylko czasochłonna, ale całkiem możliwe, że nawet nierealna, ponieważ rosyjska armia ma ograniczone moce produkcyjne. Z planów produkcji 600 czołgów rocznie, obecnie jest to zaledwie 20 czołgów miesięcznie, czyli 200 rocznie. Jeszcze gorzej jest w przypadku samych luf.