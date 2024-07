Rosjanie widzą na radarach myśliwce F-16 nad Ukrainą

Wracając jednak do tematu, elektronika symulująca loty myśliwców F-16 nad Ukrainą jest instalowana na specjalnych balonach meteorologicznych i zwiadowczych. Największą firmą obecnie produkującą takie urządzenia jest Aerobavovna. Jest ona w stanie wyprodukować dziesiątki takich urządzeń miesięcznie. Obecnie najpopularniejszym produktem jest mały balon, który może przenosić ładunki o masie ok. 5 kilogramów i jest zdolny do działania na wysokości ponad 500 metrów.

Nawet jeśli zostaną przejęte czy zestrzelone przez Rosjan, nie jest to problemem, ponieważ do tego momentu mogą one pozyskiwać dane obserwacyjne i wysyłać je w czasie rzeczywistym do centrum operacyjnego misji, a technologie w nich użyte nie są tajemnicą wojskową.