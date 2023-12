Ukraińcy pokazali bardzo ciekawą mapę, dzięki której możemy dowiedzieć się, jakie cele naziemne w Ukrainie najbardziej interesują Rosjan. Okazuje się, że Kreml oszalał na punkcie lotniska wojskowego w Starokonstantynowie w obwodzie chmielnickim. Jest to jeden z najbardziej chronionych obiektów tej wojny przez armię naszego wschodniego sąsiada.

Dlaczego Rosjanie zmarnowali tysiące rakiet i dronów kamikadze, by zniszczyć ten obiekt? Otóż znajduje się tam główna baza ukraińskich myśliwców MiG-29 i Su-24. W przypadku bombowców Su-24, to kluczowy system lotniczy do realizacji ataków na rosyjskie obiekty na okupowanych terenach Ukrainy, w tym Krymie, za pomocą słynnych dostarczonych z Wielkiej Brytanii i Francji pocisków manewrujących Storm Shadow i SCALP-EG.

