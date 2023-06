Leopard 2A6 trafiony w Ukrainie. Straty, ale i pozytywy

Nieuniknione straty z których nie powinno się oceniać całości

Zanim jednak ocenimy efektywność Leopardów na froncie na fatalną, a całą kontrofensywę spiszemy na straty, pamiętajmy, że to nadal dowody z bądź co bądź tych samych fotografii, jednego ostrzelanego zgrupowania w jednym i tym samym miejscu. W tym czasie Leopardy na innych odcinkach frontu działają wedle założeń. To, dlaczego tego nie widzimy, wynika z oficjalnej blokady informacyjnej założonej przez ukraińskie wojska.

Widok ostrzelanego zgrupowania zachodnich pojazdów niedaleko Orichwu jest dla Ukraińców bolesny i na pewno już wyciągają z niego wnioski. To, czemu doszło do takich zniszczeń, jest najprawdopodobniej efektem tego, że Ukraińcy zebrali pojazdy, kierując je do ataku na rosyjskie pozycje, znajdujące się niedaleko miasta. Zostały jednak zaskoczone rosyjskim ostrzałem i minami zastawionymi dookoła.