Masowa eksplozja przepotężnych rosyjskich pocisków R-73

Pociski R-73 Wympieł to bardzo niebezpieczna broń

Pocisk powstał w 1975 roku, ale wszedł do służby dopiero w 1985 roku. Broń ma 2900 mm długości, 170 mm średnicy, ma masę 105 kg, może rozpędzić się do 3060 km/h i oferuje zasięg do 30 kilometrów. Pocisk posiada odłamkowo-burzącą głowicę o masie 7,5 kg. Należą one do pocisków typu "wystrzel i zapomnij", czyli samodzielnie się naprowadzają na cel bez konieczności ingerencji w tor lotu.

Analitycy z serwisu Defence Express tłumaczą, że ten atak zaowocuje ograniczeniem nalotów na Ukrainę. Będzie miało to miejsce ze względu na fakt mniejszej ilości bomb. Kreml będzie musiał również przenieść samoloty bombowe na inne lotniska, które znajdują się dalej od ukraińskiej granicy, by lepiej je chronić przed możliwymi kolejnymi atakami. A to będzie oznaczało wydłużenie czasu realizacji misji i ich powodzenia. Ukraińcy będą mieli jeszcze więcej czasu na przygotowanie się do kolejnych ataków.