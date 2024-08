Kraj z końca świata wyśle na Ukrainę gigantyczne wsparcie

USA wysłały na Ukrainę 31 czołgów Abrams

Z oficjalnych informacji wynika, że Waszyngton dotychczas wysłał na Ukrainę ok. 31 czołgów Abrams. Nie wiadomo jednak, ile obecnie bierze udział w walkach, a ile uległo zniszczeniu. Na pewno przynajmniej jedna maszyna wpadła w ręce Rosjan i była niedawno zaprezentowana na jednej z wystaw.

Czołgi M1A1 Abrams to najstarsza modyfikacja tych czołgów do tej pory używanych przez armię USA. Mimo że nie posiada najnowszej elektroniki, dalej jest zabójcza. Sam czołg M1 Abrams posiada jeszcze standardowy trójkolorowy kamuflaż NATO dla terenów leśnych.

Czym jest i co potrafi czołg M1A1 Abrams?

Abrams M1 ma masę 60 ton, mierzy 977 cm długości, 366 cm szerokości, 244 cm wysokości i oferuje prześwit 43 cm. Maszyna zabiera na pokład czterech członków załogi, w tym dowódcę, działonowego, ładowniczego i kierowcę. Abrams posiada działo kalibru 120 mm, które w Ukrainie najprawdopodobniej będzie wykorzystywało starsze pociski APSDF M89A2 i M89A3, w teorii zdolne do przebicia od przodu większości rosyjskich czołgów.

Czołg napędza silnik turbowałowy Avco Lycoming AGT-1500C o mocy 1103 kW (1500 KM) przy 3000 obr./min. Pozwala on maszynie rozpędzić się do 67 km/h na drodze i do 40 km/h w terenie. Zbiornik paliwa o pojemności 1909 litrów zapewnia zasięg do 425 km.