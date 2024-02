Media: Możliwe kolejne 32 myśliwce F-35 dla Polski. Ważna wizyta

Prezes zarządu Lockheed Martin w Polsce

O wizycie donosi portal Defence24, powołując się na swoje nieoficjalne doniesienia. Według nich Jim Taiclet w tym tygodniu ma pojawić się w Polsce, aby rozmawiać z naszymi czołowymi politykami. Tematem rozmów ma być zakup produktów oferowanych przez Lockheed Martin i trwająca modernizacja Wojska Polskiego w oparciu o broń koncernu.

Portal Defence24 podkreśla szczególnie, że jednym z tematów rozmów ma być pozyskanie od Lockheed Martin dwóch kolejnych eskadr myśliwców F-35 (32 samoloty). Przypomnijmy, że Polska już zakupiła 32 myśliwce F-35A wraz z pakietami szkoleniowymi i logistycznymi za 4,6 mld dolarów. Kolejne samoloty miałyby spełnić wymogi modernizacji naszych sił powietrznych.

Kolejne 32 myśliwce F-35 dla Polski

Obecnie Polska celuje w posiadanie floty 160 nowoczesnych samolotów bojowych w 10 eskadrach taktycznych, zastępując poradzieckie Mig-29 i Su-22. Na ten moment zapewnionych mamy 128 samolotów w postaci posiadanych już 48 F-16 C/D, dostarczanych 48 FA-50, oraz zamówionych 32 F-35A. Oznacza to, że do pozyskania są jeszcze 32 samoloty.

Jakie to będą maszyny, stanowi przedmiot wielu debat. Jeszcze w grudniu 2023 roku generał Ireneusz Nowak, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ, twierdził, że Polska potrzebuje samolotów przewagi powietrznej jak proponowane Polsce F-15EX. Te maszyny mają służyć specjalnie do kontrolowania nieba i niszczenia wrogich samolotów. Mają posiadać topowe osiągi na najwyższych wysokościach oraz móc przenosić jak najwięcej pocisków powietrze-powietrze.

Zdjęcie Myśliwiec F-15EX / 1st Lt. Karissa Rodriguez / Wikimedia

F-35 to natomiast myśliwiec wielozadaniowy, który na współczesnym polu walki jest nieraz swoistym centrum kontroli działań wojsk. Może walczyć z innymi samolotami, wspierać atak lądowy jak i dokonywać wczesnego ostrzegania i prowadzić zwiad. De facto nie ma swojej specjalizacji i może wykonywać wiele różnych zadań. We wrześniu 2023 ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak twierdził, że Polska chce pozyskać jeszcze dwie eskadry maszyn wielozadaniowych.

Wizyta Jima Taicleta może być więc próbą podtrzymania tej drugiej wizji wśród przedstawicieli nowej władzy. Jeśli faktycznie to ona odniesie sukces, w naszych Siłach Powietrznych byłoby 64 myśliwców F-35, tyle samo ile zamówiła Finlandia. Razem z nią mielibyśmy największą flotę F-35 w Europie.



Zdjęcie Myśliwiec F-35A Lightning II / Staff Sgt. Devin Doskey / Wikimedia

F-35 Lightning II będą najnowocześniejszymi samolotami bojowymi Polski

Według planów dostawy pierwszych wielozadaniowych myśliwców F-35A Lightning II dla polskich sił powietrznych rozpoczną się w I połowie 2024 roku, gdy trafią do amerykańskiej bazy lotniczej Ebbing. Tam polscy piloci i technicy przejdą na nich szkolenie, pozwalające zdobyć umiejętności do trenowania personelu w Polsce. Pierwsze F-35 mają trafić do Polski na przełomie 2025 i 2026 roku.

F-35 Lightning II to samolot bojowy 5. generacji, opracowany w technologii stealth. Naszpikowany jest nowoczesnymi elektronicznymi sensorami i radarami m.in. radar AESA trzeciej generacji AN/APG-81. Sprawiają, że F-35 to tak naprawdę wielofunkcyjna platforma wojenna.

Podstawowe parametry F-35A Lightning II:

Producent: Lockheed Martin

Rok pierwszego oblotu/wejścia do służby: 2006/2015

Długość: 15,7 m

Rozpiętość skrzydeł: 11 m

Wysokość: 4,4 m

Maksymalna waga startowa: 31,800 kilogramów

Napęd: Silnik turboodrzutowy Pratt & Whitney F135-PW-100

Prędkość maksymalna: 1,8 Ma (1960 km/h)

Zasięg: 1800 kilometrów

Maksymalny pułap: 15 kilometrów

Uzbrojenie F-35A Lightning II:

Działko: GAU-22/A kalibru 25 mm

Pociski powietrze-powietrze: AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM

Pociski powietrze-ziemia: AGM-88G AARGM-ER, AGM-158 JASSM, AGM-179 JAGM

Bomby z ładunkiem konwencjonalnym: AGM-154 JSOW, GBU-39, GBU-53, JDAM

Bomby z ładunkiem nuklearnym: B61 Mod 12