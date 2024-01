Prewencja przed zagrożeniem

Przypomnijmy, że 29 grudnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej od strony granicy z Ukrainą, prawdopodobnie przez rosyjską rakietę manewrującą, wystrzeloną podczas trwającego wtedy ataku rakietowego na Ukrainę. Miała ona wrócić na Ukrainę, nie wyrządzając w naszym kraju szkód. Ostatni incydent widocznie zwiększył aktywność naszej armii wobec możliwego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Polskie F-16 patrolują nasze niebo

Do patrolowania wschodniej granicy wybrano oczywiście myśliwce F-16, które są podstawowym środkiem sił powietrznych do tego typu misji. Polskie F-16 są podrywane w praktycznie każdym przypadku prawdopodobnego czy trwającego naruszenia przestrzeni powietrznej i to nie tylko Polski. W ramach misji NATO Air Policing polskie F-16 patrolują obszar Bałtyku oraz Słowacji.

Polska posiada 48 myśliwców F-16, w tym 36 jednomiejscowych F-16C Block 52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block 52+. To obecnie najważniejsze operacyjne myśliwce polskich sił powietrznych, które od momentu eksploatowania w 2006 roku, zastępują starsze poradzieckie maszyny jak Mig-29. W Polskich Siłach Powietrznych F-16 określane są Jastrząb.

Zdjęcie Myśliwiec F-16 Polskich Sił Powietrznych / konflikty.pl / Wikimedia

Dane taktyczno-techniczne F-16 C/D Block 52+

Długość: 15,03 m

Rozpiętość skrzydeł: 9,45 m

Wysokość: 4,8 m

Masa maksymalna: 21772 kg

Masa uzbrojenia: 9942 kg

Pułap: 15 km

Silnik: Pratt & Whitney F100-PW-229

Prędkość maksymalna ok. 2 Ma (2450 km\h

Pojemność paliwa: 1135 litrów (maksymalnie 2700 z dodatkowymi zbiornikami)

Uzbrojenie: działko M61A1 20 mm, rakiety powietrze-powietrze (AIM-120C-5 AMRAAM, AIM-9X Super Sidewinder), rakiety powietrze-ziemia (AGM-65G2 Maverick), bomby kierowane (JDAM, GBU-12E/B, GBU-24, AGM-154C JSOW), bomby niekierowane (bomby Mk82)

KC-135. Gigant NATO

Towarzyszący myśliwcom F-16 tankowiec KC-135 Stratotanker miał pełnić funkcję ewentualnego wsparcia, przy możliwym przedłużeniu misji. Tego typu samoloty regularnie operują nad Europą w ramach strategii NATO.

Zdjęcie KC-135 Stratotanker / U.S. AIR FORCE / Wikimedia

Dane taktyczno-techniczne KC-135 Stratotanker

Długość: 41,53 m

Rozpiętość skrzydeł: 39,88 m

Wysokość: 12,7 m

Masa maksymalna 146285 kg

Masa ładunku: 37648 kg

Maksymalna masa przenoszonego paliwa do tankowania: 90,719 l

Pułap: 15,2 km

Silniki: 4x turboodrzutowe CFM International CFM-56

Prędkość maksymalna 852 km\h