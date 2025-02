To właśnie z tej bazy w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę wyleciał B-52H, kierujący się na wschód. Maszyna przeleciała nad Morzem Północnym, Danią i Morzem Bałtyckim do Estonii. Tam spędziła dłuższy czas, latając nad Tallinem.

Według instrukcji "Safety Rules for U.S. Strategic Bomber Aircraft" z września 2019 roku obecnie jedyną dopuszczaną bronią nuklearną na B-52H są pociski manewrujące AGM-86B ALCM, których może przenosić do 20 sztuk. Każdy z tych pocisków przenosi głowicę o mocy 200 kT. To prawie 10-krotność siły bomby Fat Man, zrzuconej na Nagasaki.