Najnowszy rosyjski czołg T-90 unieszkodliwiony szwedzkim granatnikiem Karl Gustaw

Andrzej Kozłowski Militaria

Rosjanie utracili czołg podstawowy T-90M. Jest to najnowszy czołg w arsenale Putina, posiadający wiele zaawansowanych rozwiązań technologicznych i potężne uzbrojenie. Rosyjskie siły zbrojne posiadają ich od 40 do 70, więc utrata każdego z nich jest bardzo bolesna. To pierwsza odnotowana strata tego pojazdu w Ukrainie. Czołg został zniszczony za pomocą szwedzkiego granatnika Karl Gustaw w regionie Charkowa.

Zdjęcie T-90M / Wikipedia