Czym są amerykańskie pociski JASSM-ER?

Pociski manewrujące o obniżonej wykrywalności AGM-158 JASSM mają głowicę penetrującą o masie 450 kg oraz masę i wymiary podobne do pocisków Storm Shadow/SCALP-EG. W zależności od modyfikacji, rakiety są w stanie pokonać dystans od 370-500 km (AGM-158A JASSM) do nawet 1300 km (AGM-158B JASSM-ER). Co ciekawe, w tej drugiej wersji posiada je Polska, co pozwala nam sięgnąć Moskwy.

USA od tego roku mają też do dyspozycji nowe pociski JASSM-XR o zasięgu nawet 1800 kilometrów. Pocisk ma masę ok. 1100 kilogramów i długość ok. 6 metrów. Głowica ma mieć zdolność do przebicia 7,5 metra żelazobetonu. Te pociski mogą posłużyć do ataku na silosy atomowe Rosji, gdyby ta zdecydowała się użyć tej potwornej broni przeciwko krajom Europy.