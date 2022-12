Niemiecki Gepard zestrzelił rosyjską rakietę nad Ukrainą. Jest nagranie

Jedna z rakiet dalekiego zasięgu została zestrzelona przez niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze typu Gepard. Nagranie z tego wydarzenia zostało opublikowane przez Siły Zbrojne Ukrainy na serwisie Twitter. Pocisk miał trafić w infrastrukturę energetyczną jednego z ukraińskich miast leżącego na wschodzie kraju.

Co oferuje działo przeciwlotnicze Gepard?

Gepard, to niemieckie samobieżne działo przeciwlotnicze zbudowane na podwoziu czołgu Leopard 1. Zostało zbudowane w 1965 roku. Załoga składa się z 3 osób (dowódcy, kierowcy i celowniczego). Gepard napędzany jest silnikiem wysokoprężnym o mocy 830 KM, który umożliwia osiągnięcie prędkości 65 km/h po drodze oraz podróżowanie w zasięgu 600 km. Wóz jest długi na 7,73 metra, szeroki na 3,71 metra oraz wysoki na 4,03 metra. Grubość pancerza dochodzi do 70 mm. Pojazdy ważą 48 ton.

Pojazd wyposażono w dwie sprzężone armaty przeciwlotnicze kal. 35 mm z zapasem amunicji 640 sztuk oraz własną stację radiolokacyjną, co umożliwia mu prowadzenie samodzielnej obserwacji sytuacji w powietrzu i rozpoznawanie własnych i wrogich samolotów oraz ich zwalczanie.

Dane potrzebne artylerzyście do celowania, obliczane są automatycznie na podstawie prędkości, wysokości, kierunku lotu celu oraz parametrów balistycznych pocisków i panujących warunków atmosferycznych. Ogień może być również prowadzony przy użyciu celowników optycznych. Może on namierzyć cele w odległości do 6 kilometrów. Gepard jest w stanie walczyć z celami naziemnymi, ale jest w tym o wiele mniej efektywny.