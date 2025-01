Niesłychana sytuacja. Pogrom najdroższych czołgów na terenie Rosji

Wyrzutnia FGM-148 Javelin jest produkowana przez amerykańskie koncerny Raytheon i Lockheed Martin. Ta broń wykorzystuje pociski o średnicy 127 mm, których efektywny zasięg wynosi nawet do 4750 metrów. Pociski mają dwie głowice, głowicę prekursorową, aktywującą wybuch pancerza reaktywnego, i głowicę główną, do penetracji pancerza podstawowego.

Są to ręczne wyrzutnie typu wystrzel i zapomnij . Oznacza to, że po wybraniu celu, pociski naprowadzane są laserowo/na podczerwień na dany obiekt, a później zmierzają w jego kierunku i dokonują na niego uderzenia od góry. W przypadku czołgu najbardziej słabym jego elementem jest górna część wieży. Po uderzeniu, czołg staje w ogniu a załoga ginie na miejscu.

Rosyjskie wojska pancerne mają się coraz gorzej. Otóż według dogłębnej analizy ekspertów militarnych z dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, armia Kremla miała dotychczas stracić co najmniej 3000 czołgów różnej klasy. To ogromna liczba, która odbija się negatywnie na prowadzeniu wojny.

Dziennik podał, że na podstawie analizy zdjęć satelitarnych 16 rosyjskich baz, można dojść do wniosku, że w połowie 2024 roku, znajdowało się w nich jeszcze ok. 3600 czołgów. Maszyny te nie były w pełni sprawne. Wśród nich znajdowało się dużo tzw. dawców części. Dla porównania, w 2021 roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, było to ok. 6300 czołgów.