Koreański pocisk ERM trafi do Polski?

Nie ma wątpliwości, że Seul kazał opracować pocisk artyleryjski o zwiększonym zasięgu, myśląc o możliwym konflikcie z Koreą Północną. Armia Korei Południowej potrzebuje amunicji, która pozwoliłaby nawiązać jej walkę z północnokoreańskimi systemami M-1978 Koksan o donośności 60 km.

Niemniej same zapewnienia DAPA zapowiadają, że Korea Południowa chce zrobić ze swojego ERM 155 mm sukces eksportowy. Tym samym możemy być potencjalnym klientem, jako jeden z największych importerów koreańskich armatohaubic K9. Obecne ministerstwo obrony narodowej twierdzi, że umowy wykonawcze na koreańskie uzbrojenie mają zostać podtrzymane.

Do tej pory podpisano dwie umowy wykonawcze na armatohaubice K9 dla Wojska Polskiego. Pierwsza z sierpnia 2022 roku opiewająca na 2,4 mld dolarów dotyczy 212 maszyn K9A1. Obecnie do Polski dostarczono już 66 sztuk artylerii K9A1, a ich dostawy mają trwać do 2026 roku.

Druga umowa wykonawcza opiewająca na 2,6 mld dolarów z grudnia 2023 to 6 haubic K9A1 oraz 146 w wersji K9PL. Według kontraktu dostarczane mają być w latach 2026-2027. Łącznie więc na ten moment Polska ma mieć 364 samobieżnych haubic K9 w wersji K9A1 i K9PL.

K9 Thunder to koreański "Bóg wojny"

K9 Thunder to podstawowy samobieżny system artyleryjski Korei Południowej produkowany od 1998 roku. Posiada armatę natowskiego kalibru 155 mm, osiągającą szybkostrzelność na poziomie 6 pocisków na minutę. Po zatrzymaniu K9 potrzebuje tylko pół minuty na oddanie pierwszego strzału.

K9A1 to ulepszona wersja, która weszła do służby w 2018 roku i posiada nowy system kierowania ogniem oraz systemy noktowizyjne. Dodatkowo Koreańczycy zamontowali w nim pomocniczy system zasilania. Wszystkie K9A1 polskiej armii są doposażone w krajowe środki łączności Fonet, zestawy zarządzania walką Topaz i karabiny maszynowe 12,7 mm WKM-Bm.

K9PL to natomiast polska modyfikacja K9A1, mająca dodatkowe systemy krajowej produkcji. Mowa tu o systemie ostrzegającym OBRA-3, który wykrywa wrogie opromieniowanie laserowe np. z wyrzutni przeciwpancernych i wyrzuca zasłonę granatów dymnych. Obok tego K9PL ma mieć m.in. dodatkowe wyświetlacze dla załogi, a agregat prądotwórczy ma zostać przeniesiony do podwozia.

Zdjęcie Armatohaubica K9 Thunder na wyposażeniu Wojska Polskiego / Szafarek89 / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne armatohaubicy K9A1 Thunder:

Producent: Hanwha Corporation

Długość: 7,44 m

Szerokość: 3,4 m

Wysokość: 2,73 m

Masa bojowa: 47 t

Załoga: 5 osób

Napęd: silnik diesla MTU MT 881 Ka-500 o mocy 1000 KM

Prędkość maksymalna: 67 km\h

Zasięg jazdy: 480 km

Uzbrojenie główne: haubica CN98 155 mm/L52

Uzbrojenie dodatkowe: 1x karabin maszynowy 7,62 mm (1x wielkokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm