Za sformułowaniem "nieplanowany zrzut amunicji lotniczej" kryje się prawdopodobnie awaria rosyjskiego Su-34. Pocisk został źle zamocowany lub doszło do jego automatycznego uzbrojenia i nieumyślnego odpalenia. Nie można także wykluczyć, że był to błąd pilota, który nieopatrznie nacisnął "nie tę dźwignię, co trzeba". Zagadkowy incydent w Biełgorodzie ma wyjaśnić specjalna komisja powołana przez rosyjską armię.

