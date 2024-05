Ogromna dostawa sprzętu na Ukrainę. Początek nowej ery

Czym jest i co potrafi amerykański wóz YPR-765?

YPR-765 do niedawna był standardowym bojowym wozem piechoty w armii holenderskiej. Używany jest przede wszystkim do szybkiego przemieszczania piechoty na linii frontu. Załoga składa się od trzech do dziesięciu żołnierzy. Pojazd wytrzymuje wszelkie warunki terenowe i może być również używany jako amfibia. Maszyna została opracowana 1965 roku w Stanach Zjednoczonych i bazuje na innym sprzęcie, a mianowicie M113A1.

Sprzęt gotowy do walki waży ok. 13,5 tony. Jego długość wynosi ponad 5 m, przy szerokości prawie 3 m i wysokości 2,5 m. Żołnierze są chronieni przez aluminiowy kadłub z dodatkowym pancerzem z przodu i po bokach. Maszyna wykorzystuje silnik Detroit Diesel Allison 6V-53T 267 KM. Osiąga prędkość do 65 km/h. Przy pełnym baku, maszyna może przejechać ok. 485 km.

W skład uzbrojenia wchodzi działo pokładowe Oerlikon 25 mm KB-B02. Szybkoszczelność wynosi tu 600 pocisków na minutę. Strzelec może również łatwo przełączać pomiędzy pociskami przeciwpancernymi i odłamkowo-burzącymi. Działko może atakować lekko opancerzone pojazdy, pozycje przeciwpancerne, piechotę, a nawet śmigłowce, samoloty bojowe oraz statki.

W maszynie znajduje się także karabin maszynowy Browning M2.50. Wóz może być także wyposażony w współosiowy karabin maszynowy FN MAG kalibru 7,62 mm oraz w 6 dyfuzorów dymu.