Piękne zdjęcia Księżyca z japońskiego lądownika SLIM

Pierwsze zdjęcia Księżyca z japońskiego lądownika SLIM

Japońska Agencja Kosmiczna podała, że lądownik SLIM osiadł miękko na powierzchni Srebrnego Globu w granicy zaledwie 50 metrów od wyznaczonego punktu. Trzeba tutaj podkreślić, że w poprzednich misjach, lądowniki mogły zboczyć z kursu i osiąść nawet kilka kilometrów od wyznaczonego punktu. Jest to zatem najdokładniejsze lądowanie na tym globie w historii misji kosmicznych. Urządzenie znajduje się na zboczu krateru Shioli, nieco na południe od księżycowego równika. W jego wnętrzu znajduje się wiele chybotliwych odłamków skalnych.

Japonia może mówić o wielkim sukcesie w realizacji swojej karkołomnej misji wysłania lądownika SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) na naturalnego satelitę naszej planety. Lądowanie na niegościnnym globie to wciąż trudne przedsięwzięcie, które udało się do tej pory tylko Związkowi Radzieckiemu, Stanom Zjednoczonym, Chinom i Indiom.