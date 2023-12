Polska będzie miała samoloty FA-50 z pociskami Taurus

Wojsko Polskie będzie zatem docelowo posiadało maszyny szkolno-bojowe z bronią, dzięki której będzie można atakować cele daleko poza granicami naszego kraju. Oznacza to, że w zasięgu znajdzie się większość terytoriów graniczących z nami krajów, w tym cały Królewiec, cała Białoruś, całe Niemcy i połowa Ukrainy.

Samoloty KAI FA-50 Fighting Eagle, które już stacjonują w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Co najważniejsze, FA-50 w wariancie FA-50PL Block 20 dla Polski będą wyposażone w radar AESA (Active Electronically Scanned Array) PhantomStrike. To ultranowoczesna stacja radiolokacyjna opracowana przez Raytheon Intelligence & Space (część Raytheon Technologies). W antenie radaru zastosowano system oparty na technologii azotku galu.

W Polsce jest już 12 maszyn FA-50, a będzie 36

MON podało, że w trybie pilnym miało dotrzeć do polskiej bazy 12 maszyn i plan został zrealizowany. Są to maszyny zbudowane na potrzeby Sił Powietrznych Republiki Korei, ale zostaną przekazane nam ze względu na trudną sytuację panującą w naszej części świata w związku z agresją Rosji na Ukrainę. W latach 2025-2028 do Polski ma trafić kolejne zamówionych 36 maszyn.