Pokazali drona o zasięgu 3000 km. Kolejny cios dla Kremla

Nowy ukraiński dron kamikadze o zasięgu 3000 km

Kreml będzie miał teraz ogromny problem. Drony o tak ogromnym zasięgu będą mogły atakować praktycznie dowolne bazy wojskowe, ośrodki produkcyjne czy lotniska. Zapewnienie im bezpieczeństwa nie będzie możliwe z powodu ograniczonej liczby systemów obrony powietrznej. Już teraz ich deficyt owocuje w ogromnych stratach Kremla.

Kilka dni temu, Ukraińcy uderzyli dronami kamikadze na rosyjską fabrykę dronów kamikadze w Niżniekamsku w Tatarstanie. Do realizacji misji użyto właśnie maszyn E-300 "Enterprise". Wcześniej spekulowano, że były to awionetki, które musiały mieć międzylądowanie, by uzupełnić paliwo na tak długi lot. Teraz okazuje się, że nowe drony mogą zaatakować bezpośrednio.