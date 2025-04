Ponadto dostarczane są pociski do wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych oraz miny kalibru 120 mm. Amunicja ta jest kluczowa dla utrzymania zdolności obronnych i ofensywnych ukraińskich sił na froncie. Kontrakt został sfinalizowany pod koniec grudnia 2024 roku, a dostawy rozpoczęły się niezwłocznie i mają trwać przez cały 2025 rok. PHU Lechmar podkreśla, że realizacja odbywa się zgodnie z harmonogramem, a kolejne transporty są już przygotowywane. W ciągu ostatnich trzech miesięcy firma dostarczyła m.in. dwa eszelony amunicji oraz ponad 40 ciężarówek z zaopatrzeniem .

Polska amunicja trafiła do Ukrainy

PHU Lechmar to warszawska spółka działająca od 2004 roku, która zyskała uznanie na międzynarodowym rynku dzięki specjalizacji w logistyce i dostawach sprzętu wojskowego. Firma oferuje zarówno sprzęt NATO, jak i postsowiecki, współpracując z producentami oraz partnerami na całym świecie. Jej doświadczenie w zaopatrywaniu Ukrainy sięga 2014 roku, ale od początku pełnoskalowej wojny w 2022 roku współpraca z ukraińskimi siłami zbrojnymi nabrała szczególnego rozpędu.

W marcu 2025 roku pojawiły się doniesienia o zaległościach PHU Lechmar wobec DPSU na kwotę 1,7 miliarda hrywien, jednak ukraińska służba graniczna wyjaśniła, że dotyczą one oddzielnych kontraktów, niezwiązanych z umową na amunicję dla Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Dostawy amunicji od PHU Lechmar są kluczowe w kontekście trwającego konfliktu z Rosją. Ukraina zmaga się z niedoborami amunicji artyleryjskiej, co jest wynikiem intensywnych działań wojennych oraz ograniczeń w dostawach z innych krajów . Polska, jako jeden z głównych sojuszników Ukrainy, od początku wojny dostarczyła ponad 100 milionów sztuk amunicji, w tym znaczną ilość pocisków do sprzętu postsowieckiego.

Amunicja kalibru 152 mm i 122 mm, dostarczana przez PHU Lechmar, jest szczególnie cenna, ponieważ pasuje do systemów artyleryjskich, które nadal stanowią podstawę ukraińskiej artylerii. Wsparcie to pozwala Ukraińcom utrzymać równowagę sił na froncie i skuteczniej przeciwdziałać rosyjskim atakom. Dostawy amunicji od polskiej firmy to kolejny przykład polskiego wsparcia dla Ukrainy w walce z rosyjską inwazją. Firma, dzięki swojej specjalizacji i międzynarodowym kontaktom, odgrywa istotną rolę w zaopatrywaniu ukraińskiej armii w niezbędny sprzęt.