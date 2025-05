Polska już jesienią 2024 roku uzyskała zgodę na zakup pojedynczych sztuk amerykańskich bomb szybujących GBU-39 oraz GBU-53 . Miało to miejsce w ramach modernizacji polskich samolotów wielozadaniowych F-16 Jastrząb. Teraz Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż do 1,4 tysiąca bomb szybujących GBU-39 SDB.

Są one zdolne do niszczenia wzmocnionych podziemnych bunkrów. Ich potęgę najlepiej prezentuje spektakularny materiał filmowy z testów tej broni. GBU-39 SDB to szybująca bomba lotnicza, najmniejsza precyzyjna bomba używana przez Amerykańskie Siły Zbrojne. Została wprowadzona do służby w 2006 roku. Pomimo faktu, że mówimy tutaj o małych bombach, budzą one przerażenie w rosyjskiej armii. Za ich pomocą można precyzyjnie likwidować dowolne cele.