Polska przekazała Ukrainie ogromną liczbę czołgów

Polska przekazała Ukrainie niemal 400 czołgów

Polski rząd uczynił wszystko, co należało wykonać w tamtym okresie. Nie było to jednak postawienie wszystkiego na jedną kartę. W przeciwieństwie do Ukrainy, Polska znajduje się w strukturach NATO, największego sojuszu obronnego w historii świata. Przekazanie tak ogromnej liczby czołgów było konsultowanie z władzami sojuszu. Gdyby Rosjanie pokonali Ukraińców, zajęli całe terytorium naszego wschodniego sąsiada i zjawili się na granicy z naszym krajem, to wówczas wszystkie kraje NATO, na czele z USA, pomogłyby nam odeprzeć atak.

Stany Zjednoczone na kilka dni przed wybuchem wojny w Ukrainie rozpoczęły transport ogromnych ilości sprzętu militarnego do Polski, który później był transportowany na Ukrainę. Ogromną rolę odegrała tutaj kolej i lotnisko w Radomiu. Wiele źródeł wskazuje, że Waszyngton od początku miał umowę z polskimi władzami. Nasz kraj miał pomagać Ukrainie, a w zamian nasza armia miała dostać w przyspieszonym tempie nowe uzbrojenie, które wzmocniłoby nasz potencjał obronny.

Wideo youtube

Polska pozwoliła Ukrainie zatrzymać Rosjan

Nad wschodnią Europą i w tym Polską zaczęły latać bombowce, myśliwce i samoloty rozpoznania, a w ramach ćwiczeń i wzmocnienia obrony, do portów wpływały okręty zdolne do odparcia ataku rakietowego ze strony Rosji. Gdyby Wojsko Polskie tak szybko nie zareagowało, to dziś wielu Polaków musiałby liczyć się z ucieczką z Polski, gdyby Rosja uderzyła na nasz kraj, lub w życiu w wiecznym strachu, gdyby armia Putina stała na granicy z Białorusią czy Ukrainą.

Eksperci wojskowi z USA i Ukrainy nie mają wątpliwości, że od początku wybuchu wojny, a później ukraińskiej kontrofensywy, najważniejszym aspektem działań na froncie było i jest wyeliminowanie jak największej liczby rosyjskich żołnierzy i ciężkiego sprzętu. Ma to na celu osłabienie potęgi rosyjskiej armii, z którą trzeba się liczyć. Udało się tego dokonać, gdyż przedstawiciele Pentagonu podali, że za ułamek części rocznego budżetu USA na armię, pozbawiono Rosjan połowy zdolności bojowej ich armii.

Rosja nie ma siły walczyć z Polską i całym NATO

Ocenia się, że w konwencjonalnej wojnie, Rosja obecnie nie dałaby rady walczyć z polską armią, a co dopiero mówić o całym NATO. Najlepszym tego przykładem jest fakt, że Rosja od ponad roku nie ma na swoim koncie żadnych znaczących sukcesów w zdobyciu ważnych ukraińskich miast. Od trzech tygodni agresorzy w stylu "mięsnych szturmów" nie są w stanie zdobyć Awdijiwki, a co dopiero ruszyć na Charków, Słowiańsk czy Kijów. Jak podał ISW, Rosjanie stracili co najmniej 200 tysięcy żołnierzy, a 300 tysięcy zostało rannych.