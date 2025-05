- Jest przygotowywany 47. pakiet pomocowy na sumę blisko 200 mln euro , który zostanie przekazany w najbliższych miesiącach - ujawnił Piotr Łukasiewicz, szef ambasady RP w Kijowie, w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Jewropejska Prawda. Według wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy z sierpnia 2024 roku, dotychczas Polska przekazała Ukrainie pomoc o wartości ok. 100 miliardów złotych, co stanowi około 3,3% PKB kraju.

Tymczasem Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały w sieci bardzo ciekawe zdjęcie w roli głównej z polskim samolotem MiG-29, który posiada kamuflaż dobrze znany z naszego lotnictwa, czyli barwy jasno szaroniebieskie (kamuflaż Gray). Przy maszynie stoją Ukraińscy piloci, którzy na co dzień wyciskają z niej, co tylko się da w walce z rosyjskim agresorem.

Eksperci militarni wskazują, że to może być przesłanka świadcząca o tym, że kolejne nasze maszyny niebawem trafią do Kijowa. Pierwsze polskie MiGi-29 pojawiły się u naszego wschodniego sąsiada w drugiej połowie marca 2023 roku, a kolejne w kwietniu ubiegłego roku. Na dobry początek były to 4 maszyny, a obecnie na Ukrainie może być ich ok. 10-14 sztuk. Polska armia może przekazać wszystkie 29 maszyn, czyli kolejne 15, pod warunkiem, że w zamian za nie w naszej flocie pojawią się amerykańskie maszyny F-35 Lightning II czy koreańskie KAI FA-50 Fighting Eagle.