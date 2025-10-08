Polskie "Pioruny" na fali. Nikt w NATO nie produkuje tylu MANPADSów

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Polska Grupa Zbrojeniowa ujawniła, że Mesko wytwarza dziś 1300 pocisków "Piorun" rocznie, czyli więcej niż jakakolwiek firma w Europie czy USA. Ba, mówimy tu o wyniku lepszym niż połączone moce produkcyjne amerykańskich pocisków "Stinger" i francuskich "Mistrali"! A to jeszcze nie koniec, bo producent zapowiedział znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych i w ciągu kilku najbliższych lat ma osiągnąć nawet 3000 pocisków rocznie.

Wyceluj, odpal i zapomnij! Polskie "Pioruny" najlepsze na świecie
Wyceluj, odpal i zapomnij! Polskie "Pioruny" najlepsze na świeciemateriały prasowe

Polskie "Pioruny" przestały być niszowym produktem, zapewniając swojemu producentowi - firmie Mesko, wchodzącej w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej - pozycję gracza liczącego się na światowym rynku systemów przenośnej obrony powietrznej. PGZ podczas ostatniej rozmowy z "Rzeczpospolitą" ujawniła konkretne dane dotyczące produkcji swojego przenośnego systemu przeciwlotniczego, z których wynika, że jest obecnie największym zachodnim producentem pocisków tego typu.

Firma zdradziła nie tylko skalę produkcji "Piorunów", która wynosi obecnie ok. 1300 sztuk rocznie, ale i podała wielkość produkcji swoich konkurentów, tj. amerykańskiego Stingera i francuskiego Mistrala, których rocznie z linii produkcyjnej zjeżdżać ma odpowiednio 720 i 480 egzemplarzy. Przy okazji dowiadujemy się też, że od startu produkcji w 2019 roku do lutego 2025 roku wyprodukowano około 3000 pocisków "Piorun".

Produkcja "Piorunów" przyspiesza

Polska Grupa Zbrojeniowa deklaruje też możliwość zwiększenia wydajności do 1500 sztuk rocznie po wdrożeniu nowych technologii i automatyzacji linii produkcyjnej, a długoterminowy popyt oceniany jest na 3000 sztuk rocznie. To jednak cel, którego osiągnięcie zajmie kilka lat, bo wymaga modernizacji procesu produkcyjnego - od automatyzacji stanowisk, przez optymalizację całego łańcucha dostaw, aż po rozbudowę infrastruktury.

W praktyce oznacza to inwestycje u kooperantów, certyfikacje i skalowanie produkcji, żeby bez utraty jakości zwiększyć tempo wypuszczania pocisków. I chociaż nie będzie to łatwe, jeśli uda się zbliżyć się do popytowych progów rzędu kilku tysięcy sztuk rocznie, "Pioruny" mogą stać się istotnym elementem wsparcia dla krajów NATO, a Polska jednym z kluczowych dostawców systemów MANPADS na Zachodzie.

W ciągu ostatniego roku skokowo zwiększyliśmy moce wytwórcze. W efekcie podjętych działań Mesko umacnia swoją pozycję jako największy producent przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPADS) wśród państw NATO 
 komentuje w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej" Jacek Matuszak, kierownik działu komunikacji PGZ.

Zobacz również:

Francja dostrzega ogromny potencjał bojowy w systemach Baobab-K i PPZR Piorun
Militaria

Francja zainteresowana Piorunami i Baobab-K z Polski

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek

Czym jest PZPR Piorun?

Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy (PPZR) "Piorun" to zmodernizowana wersja zestawu "Grom", który zaprezentował swoje możliwości podczas konfliktu w Gruzji - jego skuteczność wynosiła tam 9 celnych trafień na 12 wystrzelonych pocisków, a w Ukrainie ma być jeszcze wyższa.

Na zestaw o wadze 16.5 kg składają się 10.5 kg pocisk rakietowy, wyrzutnia, mechanizm startowy i naziemny blok zasilania. Jak informuje na swojej stronie producent, czyli firma Mesko, system przeznaczony jest do zwalczania celów powietrznych poruszających się z prędkością do 1440 km/h na wysokości od 10 do 4000 metrów i odległości od 500 do 6500 metrów.

Pod koniec października 2023 r. producent poinformował o badaniach poligonowych nowych rozwiązań dla PPZR Piorun, w tym zmienionego bloku kierowania z elektrycznym proporcjonalnym wychyleniem sterów. Jego założeniem jest efektywniejsze wykorzystanie paliwa rakietowego, za sprawą którego można zwiększyć zasięg i prędkość pocisku.

To pozwolić ma na zwiększenie zasięgu rażenia pocisku o 10-15 proc., a prędkości o ok. 10 proc. W przypadku zestawu "Piorun" oznacza to możliwość trafienia celu oddalonego o ponad 7 km (obecnie 6,5 km) w wyraźnie krótszym czasie. Ważnym elementem nowej generacji pocisku Piorun NG jest też multispektralna głowica naprowadzająca, która zapewnia większą odporność na zakłócenia i daje możliwość neutralizowania celów emitujących minimalne promieniowanie termiczne, czyli np. małe drony.

"Wydarzenia": Eksplozja w szkole. Zawiniła bateria telefonuPolsat News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze