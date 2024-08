Rosjanie mieli ewakuować maszyny, ale nie wszystkie

Rosyjski bloger militarny Fighterbomber twierdzi, że ukraińskie drony lecą na tyle wolno, że rosyjskie myśliwce są w stanie bez problemu ewakuować się z zagrożonego lotniska, gdy tylko radary wykryją nadchodzące zagrożenie.

Rzeczywiście na zdjęciach satelitarnych nie widać wraków, ani maszyn zaparkowanych na pasie. Rosjanom nie udała się jednak ewakuacja wszystkich samolotów, gdyż w ruinach jednego z blaszanych hangarów widoczne są szczątki zniszczonego Su-34, a część z pozostałych hangarów została uszkodzona i porażona licznymi odłamkami. Na jednym ze zdjęć z poziomu gruntu widać, że w pozostałych hangarach również znajdowały się samoloty.

Możliwe, że trafiono także cenną amunicję precyzyjną

Prawdopodobnie w ataku Ukraińcom udało się także trafić w skład broni, która bardzo mocno daje im się we znaki. Mowa o zestawach UMPK, które stosowane są przez Rosjan do konwersji "głupich" bomb z rodziny FAB, na precyzyjne bomby szybujące o zasięgu nawet kilkudziesięciu kilometrów. Są one transportowane w charakterystycznych szarych skrzyniach, które zaobserwowano na zdjęciach satelitarnych. Ich lokalizacja zgadzała się z miejscem pożaru z systemu FIRMS.