Wraz z opracowywaniem kolejnych form ataku jak pociski hipersoniczne czy amunicja samosterująca, powstają także nowe formy obrony. Jedną z nich jest najnowszy wynalazek naukowców z Uniwersytetu w Kent, czyli materiał absorbujący uderzenie określany jako Talin Shock Absorbing Materials (TASM). Potrafi on zatrzymać pocisk pędzący z prędkością 1,5 tys. m\s, zapewniając tym przełom w tworzeniu materiałów ochronnych. Może on bowiem posłużyć jako pancerz czołgów, wojskowych kamizelek czy podstawa obudowy statków kosmicznych.



Nowy najtwardszy pancerz w historii

TASM jest rewolucyjny nie tylko ze względu na swoje właściwości, ale także przez to, z czego jest zrobiony. Podstawą nowego materiału są... komórki białka zwanego właśnie talinem. TASM jest więc pierwszym w historii przykładem wykorzystania biologii syntetycznej do opracowania materiału ochronnego.

Talin naturalnie odpowiada za absorbowanie szoku i uderzenia w naszym organizmie. Naukowcy z Kent dokonali polimeryzacji białka, zwiększając jego masę i powierzchnię, zachowując właściwości. W ten sposób udało im się stworzyć kawałek TASM do testów, które pokazały jego rewolucyjną skuteczność.

Naukowcy stosowali na materiale uderzenia, dochodzące do ponaddźwiękowej prędkości 1,5 tys. m\s. Standardowe pociski współczesnej broni osiągają standardowo maksymalną prędkość 1 tys. m\s. Oznacza to, że TASM może służyć jako opancerzenie chroniące przed bronią przyszłości.



Loty w kosmos i ochrona żołnierzy, czyli do czego może być wykorzystany TASM?

Właściwości nowego materiału są interesujące z tego względu, że mogłyby znaleźć szczególne zastosowanie w kosmosie. Materiał prócz zatrzymywania silnych uderzeń ma właściwości przechwytywania i zachowywania elementów. Mogłoby to zostać wykorzystane w zbieraniu do badań kosmicznych odłamków i pyłów, które zostałyby na kadłubach statków.

Jednak TASM może doczekać się szerokiego zastosowania także w wojsku. W porównaniu do standardowych pancerzy jest nie tylko bardziej odporny, ale także lżejszy. Pozwoliłoby to zaoszczędzić wagę np. czołgów i samolotów, która mogłaby być wykorzystana do wprowadzenia innego wyposażenia.



Zdjęcie Zmniejszenie masy np. czołgów przy zwiększeniu ochrony dzięki TASM pozwoliłoby na skupieniu się na ich innych kluczowych aspektach jak siła ognia czy mobilność / 123RF/PICSEL

TASM może także zrewolucjonizować kamizelki ochronne. Współczesne kamizelki potrafią zatrzymać pocisk, ale siła kinetyczna jego uderzenia często i tak wywołuje poważne obrażenia, a nawet śmierć. Możliwości absorpcji szoku i siły uderzenia talinu sprawiają zaś, że struktura TASM pozostaje nienaruszona, nawet po silnym ciosie. W ten sposób zarówno lepiej hamuje energię kinetyczną powstałą po uderzeniu, jak i umożliwia dalsze korzystanie z kamizelki.



Nowy materiał naukowców z Kent może być kluczowym rozwiązaniem technologii wojskowej. Dalsze testy na kolejnych próbkach TASM spróbują go jeszcze usprawnić, zanim zaczną się próby wprowadzenia go do produkcji.