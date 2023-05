Kijów niemal od początku wojny prosi zachodnich sojuszników o przekazanie nowoczesnych myśliwców F-16. Do tej pory samolotami bojowymi, które otrzymała Ukraina, były myśliwce MiG-29 przekazane przez Polskę i Słowację.

Obecnie największe poparcie utworzenia koalicji lotniczej wyraża Wielka Brytania i Holandia. Media zauważają także, że F-16 są produkcji amerykańskiej, zatem, aby je wysłać do Ukrainy, należy najpierw uzyskać zgodę Waszyngtonu. Ponadto wcześniej musiałby zostać wyszkolony personel.

Czy Polska przekaże myśliwce F-16 Ukrainie?

Jak powiedział w ostatnią środę w Reykjavíku prezydent Polski Andrzej Duda: - Liczba samolotów F-16, które mamy, nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek jej części Ukrainie -. Jednakże zapewnił, że Warszawa jest gotowa do wspierania szkolenia ukraińskich pilotów.

Prezydent dodał także: - To my przekazaliśmy niespotykane ilości uzbrojenia jeżeli chodzi o UE, my przekazaliśmy ponad 300 czołgów Ukrainie, przekazaliśmy prawie wszystkie nasze MiGi-29, o które Ukraina nas od samego początku konfliktu prosiła.

Dlaczego Ukraina chce amerykańskich F-16?

Media donoszą, że Ukraina chciałaby stworzyć trzy lub cztery eskadry myśliwców F-16. Maszyny miałyby zapewnić olbrzymie wsparcie w obronie przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy, a także potencjalnie mogłyby pomóc w trakcie planowanej ukraińskiej kontrofensywy.

Ponadto F-16 można byłoby łatwo zintegrować z nowoczesnymi zachodnimi systemami obrony powietrznej. W ten sposób obrona powietrzna zdecydowanie by się uszczelniła i jeszcze skuteczniej przeciwstawiałaby się wystrzeliwanym przez Rosję rakietom manewrującym. Kolejną kwestią byłby wymiar psychologiczny - dzięki dostawie F-16 Ukraina "wkroczy" do zachodniego "militarnego świata" i jeszcze bardziej "zbliży się do NATO".