Rosyjskie superpociski Kindżał okazały się wydmuszkami

Teraz wiemy już, że rosyjska superbroń, czyli pociski hipersoniczne to wydmuszki. Najbardziej zadziwia fakt, że poległy nawet najpotężniejsze pociski Kh-47M2 Kindżał, czyli oczko w głowie samego Władimira Putina. Od lat przedstawiany przez rosyjską armię jako coś wyjątkowego, co jest w stanie przedrzeć się przez wszystkie najnowocześniejsze na świecie systemy obrony powietrznej.

Jurij Ignat, rzecznik Sił Powietrznych zaapelował do Ukraińców, aby nie martwili się o los systemu obrony przeciwlotniczej Patriot, który rzekomo rosyjska armia miała zniszczyć. Zauważył, że nie da się zniszczyć tego systemu pociskiem Kindżał, ponieważ Patriot to kompleks baterii, który tworzy dywizję. Posiada stanowisko dowodzenia, radar i do ośmiu wyrzutni. Wszystko znajduje się w określonej odległości.

Co ciekawe, ukraińska armia od początku wojny strąciła już aż 87 pocisków Kh-47M2 Kindżał. W trakcie ostatniego ataku rakietowego było gorąco, ale jednak najważniejsze, że miasto się obroniło, funkcjonuje jak przed atakiem i nic nie zagraża mieszkańcom oraz infrastrukturze krytycznej.