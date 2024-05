Prawdziwy pogrom rosyjskiej pięści pancernej na Ukrainie

Jak informują eksperci z ISW, Kreml przygotowuje się do ataku na Charków. Przy ukraińskiej granicy w obwodzie briańskim, sumskim czy biełgorodzkim zgromadzono ok. 50 tysięcy żołnierzy gotowych do wejścia do obwodu charkowskiego i szturmu na jedno z największych ukraińskich miast.

Kreml planuje szturm na Charków

Kreml postanowił wykorzystać fakt, że kraje NATO zabroniły Siłom Zbrojnym Ukrainy używać dostarczonej broni na terytorium Rosji, co oznacza, że Ukraińcy znaleźli się w potrzasku. Co ciekawe, jednak Wielka Brytania jako pierwsza oprócz Polski, pozwoliła Kijowowi użyć np. pocisków Storm Shadow na terenie Rosji. Możemy zatem oczekiwać, że Ukraina niebawem zacznie atakować cele wojskowe np. w Biełgorodzie, by spowolnić zapał rosyjskiej inwazji na Charków.